Общественник о судебных исполнителях: Это фактически криминальный бизнес

Ограничение на выезд - крайняя мера, которая должна применяться в исключительных случаях, - Денис Кривошеев.

Обозреватель Денис Кривошеев на своей странице в Facebook написал гневный пост, в котором нелестно отозвался о судебных исполнителях и самой системе в целом, сообщает zakon.kz.

«Беспредел с ограничением на вылет нужно прекратить. Судебные исполнители ничего не делают, а, как пауки, ставят ловушку — «запрет на вылет» и ждут. Ни звонков, ни встреч и предупреждений. Сегодня с международного вылета снова сняли несколько человек, и, как говорят в порту, так происходит каждый раз. Сотня человек сидела в самолете и ждала, когда выгрузят багаж. А тот добрый десяток, который не вылетел, считал убытки от проваленных встреч, неисполненных обещаний и потерянных денег за билет», - пишет Денис.

Денис называет ограничение на выезд крайней мерой, которая должна применяться в исключительных случаях, а не ставить всем подряд. Это нарушение конституционных прав. Очень часто, его просто "забывают" снять.

Уже не для кого не секрет, что судебное исполнение, это фактически криминальный бизнес.

Законопослушный человек должен быть, как минимум, извещен о том, что его священное право на свободу перемещения ограничили, - считает общественный деятель.

Это уж точно не способствует хорошему имиджу и страны, и КНБ, хотя последние, по сути, лишь исполнители, — резюмирует Денис Кривошеев.

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