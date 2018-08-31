Драка девушек в метро попала на видео

Сейчас я сниму парик — и мы с тобой поговорим!

Пассажирки поезда, следовавшего из Лондона в Бирмингем, подрались из-за упавшего сэндвича. Одна из девушек заявила, что другая специально кинула в неё еду, и набросилась на обидчицу с кулаками. Происходящее сняли на видео другие пассажиры, сообщает Life.ru.

На кадрах видно, как скандалистка кричит на девушку, из рук которой выпал сэндвич, а затем переходит к прямым угрозам и набрасывается на неё с кулаками. Забавно, что перед дракой девушка снимает парик. Кроме того, к драке присоединяются и другие пассажиры поезда.

Интересно, что никто из участников драки не обратился в полицию — власти узнали об инциденте после того, как видео с ним попало в Сеть. В настоящий момент по факту драки проводится расследование, но пока никто из её участников не задержан.

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