Родственники избитых жителей Жанаозена заложили квартиру и автомобиль

Общая сумма залога составила 9 миллионов 300 тысяч тенге.

Родители Самата Калиева и Бекзата Койлыбаева, в избиении которых родственники подозревают полицейских, внесли в качестве залога квартиру и автомобиль. Об этом сообщила Алия Сисенбаева, мама Бекзата Койлыбаева, передает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Общая сумма залога составила 9 миллионов 300 тысяч тенге.

Родители Бекзата Койлыбаева, по словам Алии Сисенбаевой, заложили двухкомнатную квартиру стоимостью 5 миллионов 800 тысяч тенге. За Самата Калиева, как рассказала Алия Сисенбаева, заложен автомобиль стоимостью 3 миллиона 500 тысяч тенге.

- Мы вложили то, что у нас было. Документы на движимое и недвижимое имущество прикрепили к уголовному делу в городском суде Жанаозена. Никаких талонов нам не дали, – сообщила Алия Сисенбаева, мама Бекзата Койлыбаева.

Напомним, родители молодых людей подозревают в нанесении побоев полицейских. Таким образом, по словам родственников пострадавших, их вынуждали взять вину за чужое преступление.

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