Новозеландцам могут запретить держать дома кошек

Власти объяснили необходимость такого шага защитой дикой природы.

В новозеландском прибрежном городе Омауи под запрет могут попасть домашние кошки. По крайней мере, с таким предложением выступили местные власти, хотя окончательное решение пока не принято, сообщает Вести.Ru.

Владельцев обязуют кастрировать, чипировать и зарегистрировать всех домашних любимцев. При этом после смерти кота его хозяину не разрешат завести нового.

Власти объяснили необходимость такого шага защитой дикой природы – домашние кошки ловят и убивают диких птиц, рептилий и насекомых. Запрет на владение кошек уже действует в одном из районов новозеландского острова Капити.

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