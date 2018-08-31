Новозеландцам могут запретить держать дома кошек
Власти объяснили необходимость такого шага защитой дикой природы.
Фото : koshoved.ru31 августа 2018, 14:20
В новозеландском прибрежном городе Омауи под запрет могут попасть домашние кошки. По крайней мере, с таким предложением выступили местные власти, хотя окончательное решение пока не принято, сообщает Вести.Ru.
Владельцев обязуют кастрировать, чипировать и зарегистрировать всех домашних любимцев. При этом после смерти кота его хозяину не разрешат завести нового.
Власти объяснили необходимость такого шага защитой дикой природы – домашние кошки ловят и убивают диких птиц, рептилий и насекомых. Запрет на владение кошек уже действует в одном из районов новозеландского острова Капити.
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