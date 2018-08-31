В АДГСПК упразднили лишние структуры

Закрыты 29 из 41 межрайонных управлений.

В Национальном бюро АДГСПК проведен ряд реформ, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Мы оптимизировали Национальное бюро, - говорится в сообщении. - Решение Главы государства повысить должностные оклады нашим офицерам на 62%, в реализацию которого принято постановление Правительства, значительно ускорило этот процесс.

Более чем в 2 раза сократили промежуточные управленческие должности, преобразовав их в исполнительские. В основном, это заместители руководителей управлений и начальники отделов. Это позволило увеличить количество исполнителей на 25%.

Упразднили излишние структуры. Закрыли 29 из 41 межрайонного управления. Преобразовали 26 управлений в отделы, 34 отдела – в группы. Оптимизировали подразделения внутренней безопасности, значительно усилив центральное управление.

Логичным результатом этого стало изменение соотношения руководителей к исполнителям. Если раньше в Нацбюро на одного начальника приходилось двое подчиненных, то сегодня – семеро.

Ввели временный мораторий на прием. Сократили административные расходы. Сэкономленные средства мы направим на дополнительное повышение зарплаты исполнительскому звену до 60%. После президентской надбавки и проведенной оптимизации зарплата рядового оперативника и следователя Нацбюро вырастет в 2,3 раза и составит не ниже 300-350 тысяч тенге.

Важно отметить, что ни одного сотрудника мы не уволили, - отмечает Алик Шпекбаев.

В первую очередь это объясняется тем, что противодействие коррупции является одним из приоритетов государственной политики. К тому же, Нацбюро – еще и самый малочисленный правоохранительный орган в стране.

Что касается тех, кто перешел в блок исполнителей, то после оптимизации в зарплате они только выиграли.

Уверен, что улучшение материальных и социальных условий работы повысит эффективность и мотивацию сотрудников в пресечении коррупционных преступлений.

В целом это была первая волна оптимизации. Впереди предстоит сделать многое в части цифровизации уголовного процесса, перехода к электронным уголовным делам. Имеются резервы в централизации вспомогательных служб: кадров, юристов, госзакупок, начисления зарплат. Будут сокращены внештатные сотрудники.

В совокупности это позволит нам сэкономить дополнительные средства, которые будут направлены на стимулирующие надбавки наиболее эффективным сотрудникам Нацбюро, - резюмирует Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

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