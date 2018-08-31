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Шымбергенов и Аманкул вышли в финал Азиатских игр

До полуфинала дошли лишь два казахстанца.

Фото : Галина Тополева, координатор КФБ по PR31 августа 2018, 15:04

В Джакарте определены финалисты боксёрских поединков, сообщает zakon.kz со ссылкой на координатора КФБ по PR Галину Тополеву.

До полуфинала дошли лишь два казахстанца – Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).

Абильхан благодаря жеребьёвке пропустил одну шестнадцатую, провёл два поединка – в одной восьмой и одной четвёртой – и в полуфинале нашему боксёру снова повезло: его соперник индиец Кришан Викас снялся с соревнований. Аманкул прошёл в финал без боя.

Шымбергенов провёл уже четыре боя. В полуфинале он бился с Зеядом Еашашем. Иорданец, чемпион турнира арабских стран 2018 года достойно сопротивлялся и несколько раз чувствительно достал Асланбека. Но казахстанец забрал инициативу уже в первом раунде и развивал её на протяжении второго и третьего. Счёт 5:0 в пользу Шымбергенова. В финале, 1 сентября, Асланбек встретится с узбекским боксёром Бобоусмоном Батуровым.


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