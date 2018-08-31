Школа имени Фаризы Онгарсыновой открылась в Актобе

В селе «Ясное-2» состоялось открытие общеобразовательной школы-гимназии на 600 мест.

Сегодня в преддверии Дня знаний в Актобе прозвучал первый звонок в двух новых школах города Актобе, построенных по государственной программе «Нурлы жол», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В селе «Ясное-2» состоялось открытие общеобразовательной школы-гимназии на 600 мест, которой присвоено имя известной поэтессы, народного писателя РК Фаризы Онгарсыновой.

Трехэтажное здание учебного заведения площадью 10,3 тыс. кв. метров спроектировано с учетом потребностей детей в обучении и отдыхе, а также культурном и спортивном образовании. Школа рассчитана на 29 классов и будет работать в две смены. На первом этаже расположена столовая на 210 мест, у входа установлен турникет.

В школе имеются спортивный и актовый залы, оборудованные необходимым инвентарем, кабинеты информатики, физики, химии и биологии, английского языка, медиатека, а также библиотека на 22 тыс. книг. Для детей особыми образовательными потребностями установлены лифт, пандусы с поручнями. На благоустроенной территории располагаются зоны для прогулок и отдыха, игровые и спортивные площадки, беговая дорожка.

Еще одна школа на 600 мест распахнула в районе «Гормолзавода». Она носит имя известного отечественного ученого-археолога, историка Алькея Маргулана.

Вместе с тем, вопрос безопасного подвоза учеников в общеобразовательные учреждения является одним из приоритетных для местных властей. В этой связи в рамках регионального проекта «Бакытты бала» директорам 10 школ были вручены ключи от новых микроавтобусов марки «Iveco». Комфортабельный школьный автотранспорт отечественного производства предназначен для перевозки детей из отдаленных районов областного центра.

Всего в текущем году в Актюбинской области откроется 15 новых школ, 9 из них примут первых учеников уже к 1 сентября.

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