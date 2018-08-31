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Мужчина скончался в электричке Павлодар – Астана

Мужчина страдал ишемической болезнью сердца.

Фото : cso-central.asia31 августа 2018, 16:12

На подъезде к Павлодару в пассажирском поезде скончался 79-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вернулась из Астаны на электричке. В соседнем вагоне скончался пожилой мужчина, - написала на своей личной страничке пассажир электрички Алия Алмухамбетова. - На вокзале уже ждали врачи. Мужчина не доехал до Павлодара каких-то 20 минут».

В управлении здравоохранения Павлодарской области подтвердили, что в период 00.46 - 00.57 часов была зафиксирована биологическая смерть пассажира поезда Павлодар - Астана 1939 года рождения.

«Состояние после аортокоронарного шунтирования. Мужчина страдал ишемической болезнью сердца», - отметили в пресс-службе облздрава.


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