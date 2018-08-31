Как преображается Алматы

В городе активно ведутся работы по улучшению инфраструктуры.

В Алматы продолжается реконструкция исторического центра города и обновление зданий, имеющих особое историческое и культурное значение. Накануне вечером архитектурным освещением подсветили Дворец Республики, Дворец спорта имени Балуана Шолака, Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы и ряд других знаковых объектов Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Сегодня архитектурное освещение используется во многих мегаполисах, подчеркивая индивидуальность и самобытность городских достопримечательностей, создавая комфортную среду для вечерних прогулок. В свою очередь применение современных энергосберегающих технологий обеспечивает экономию электроэнергии и долговечность источников света.

С целью формирования единого архитектурного стиля подсветки городских зданий, сооружений и ландшафта в вечернее и ночное время за последние два года в Алматы было подсвечено порядка 130 знаковых архитектурных объектов города.

Среди них - Монумент Независимости, гостиница «Казахстан», Мемориал Славы, телебашня Кок-Тобе, ГАТОБ имени Абая, театр имени Ауэзова, музей имени Кастеева, Музей народных инструментов имени Ыхласа, Центральная мечеть, Свято-Вознесенский кафедральный собор и другие знаковые сооружения Алматы.

Все проекты единого стиля архитектурной подсветки Алматы реализуются за счет внебюджетных средств.

Кроме того, в этом году ведется реконструкция ряда городских проспектов Алматы, где устанавливается уличное и тротуарное освещение, ведется расширение пешеходных зон, посадка зеленых насаждений для создания затененных пространств и строительство новых фонтанов.

Производятся укладка брусчатки, замена опор освещения, устройство поливочной системы, обновление входных групп и фасадов зданий.

До конца года будет обновлена треть всего уличного освещения. На энергосберегающее и светодиодное освещение будет заменено более 24000 светильников или 31,5%. К примеру, уже завершается обновление опор освещения на улице Тимирязева в рамках строительства скоростной линии для автобусов BRT.

Если в прошлом году городские власти модернизировали улицу Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь «Астана», то в этом году ремонтом охвачены проспекты Абая, Абылай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальная территория «Алматы 2» и площадь перед Дворцом Республики.

В городе отремонтированы 524 улицы протяженностью 500 км. Завершается обновление всех подземных переходов города.

Построено и реконструировано порядка 800 км инженерных сетей.

Завершается ремонт еще 12 км тепловых сетей, расширение существующих газопроводов и прокладка новых сетей водоснабжения для более 120 тысяч жителей.

В городе также обновили почти 300 км арычных сетей.

При этом на часто затапливаемых участках произведено строительство свыше 70 км арыков. В ближайшее время начнется модернизация еще 45 км арычных сетей.

Из почти 3800 дворовых площадок власти мегаполиса завершается ремонт почти 1400 старых дворов.

В рамках реконструкции здесь устанавливают новые детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы, новые опоры освещения. В ряде дворов в пилотном режиме они работают от солнечной энергии.

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