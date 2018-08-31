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Пострадавшую в Алтае казахстанку доставили в Алматы

Женщину транспортировали на специальном борту санитарной авиации Минздрава РК.

Фото : МИД РК31 августа 2018, 16:49

Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило об успешной транспортировке Билимбай Хасен – гражданки Казахстана, которая пострадала в ДТП в Алтае, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

26 августа в Министерство иностранных дел РК обратился сын пострадавшей с просьбой оказать помощь в транспортировке его матери в г. Алматы. По показаниям российских врачей, Билимбай Хасен можно было транспортировать только на специальном транспорте, оборудованным медицинской техникой и в сопровождении врачей.

В МИД была создана оперативная группа, в которую вошли сотрудники Департамента консульской службы, Ситуационного центра и консульства Казахстана в г. Омске. Соответствующие процедуры были в оперативном порядке проработаны совместно со Службой санитарной авиации Министерства здравоохранения РК.

В результате слаженной работы государственных органов РК 30 августа наша соотечественница Б.Хасен в сопровождении мобильной бригады врачей и сына была успешно доставлена в г. Алматы на специальном борту санитарной авиации Минздрава РК.

В настоящее время состояние пациентки стабильное, она находится под наблюдением врачей городской клинической больницы №4 г.Алматы, где будет получать дальнейшее лечение.


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