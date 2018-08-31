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Казахстан завоевал 61-ю медаль на Азиаде

Ее принесла дзюдоистка.

Фото : НОК РК, Сали Сабиров31 августа 2018, 17:05

Казахстанская дзюдоистка Гульжан Исанова завоевала бронзовую медаль на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В схватке за третье место в весовой категории свыше 78 килограммов она встречалась с монголкой Мунхтуей Баттулгой, где сильнее оказалась наша спортсменка.

Теперь на счету казахстанских дзюдоистов четыре медали. Обладателем "золота" стал Дидар Хамза, а бронзовых наград Отгонцэцэг Галбадрах, Елдос Жумаканов и Гульжан Исанова.


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