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Стала известна группа "Астаны" на очередной этап Лиги Европы

Матч против киевского "Динамо" пройдет 20 сентября.

Фото : ФК "Астана"©31 августа 2018, 17:42

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19, передает "Евроспорт".

Чемпион Казахстана "Астана" сыграет в группе K.

Первый тур группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября, второй - 4 октября, третий - 25 октября, четвертый - 8 ноября, пятый - 29 ноября, а шестой - 13 декабря.

Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 17 декабря. Финал состоится 29 мая в Баку.

Группа А: «Байер», «Лудогорец», «Цюрих», АЕК.

Группа B: «Зальцбург», «Селтик», «РБ Лейпциг», «Русенборг».

Группа C: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия».

Группа D: «Андерлехт», «Фенербахче», «Динамо» Загреб, «Спартак» Трнава.

Группа E: «Арсенал», «Спортинг», «Карабах», «Ворскла».

Группа F: «Олимпиакос», «Милан», «Бетис», «Дюделанж».

Группа G: «Вильярреал», «Рапид», «Спартак», «Рейнджерс».

Группа H: «Лацио», «Марсель», «Айнтрахт», «Аполлон».

Группа I: «Бешикташ», «Генк», «Мальмё», «Сарпсборг».

Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандарт», «Акхисар».

Группа K: «Динамо» Киев, «Астана», «Ренн», «Яблонец».

Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, «Види».


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