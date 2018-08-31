Жители Евросоюза хотят отказаться от перевода часов

Окончательное решение по вопросу перевода стрелок часов будет приниматься Советом и Европарламентом.

Порядка 84% жителей Евросоюза хотели бы прекращения перевода часов на летнее и зимнее время, свидетельствуют предварительные результаты опроса общественного мнения, проведенного Еврокомиссией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Еврокомиссия опубликовала сегодня предварительные результаты публичных консультаций по вопросу изменения времени в Европе. В ходе онлайн консультаций, прошедших с 4 июля по 16 августа 2018 года, было получено 4,6 миллиона ответов из всех 28 стран Евросоюза Согласно предварительным результатам, 84% респондентов выступают за прекращение перевода часов два раза в год", — говорится в сообщении ЕК.

Европарламент в феврале принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения. Депутаты призвали ЕК провести тщательную оценку мер летнего времени, высказавшись при этом за сохранение единого подхода на уровне ЕС. Публичные консультации — это один из инструментов, которые Еврокомиссия использует в анализе этого вопроса.

В Европейском союзе переход на летнее и зимнее время регламентирует директива Европейского парламента и Совета ЕС 2000/84/EG. Она определяет начало и конец летнего времени во всех государствах ЕС и устанавливает, что летнее время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Действие данной директивы, которой придерживается и ряд не входящих в ЕС стран, продлевается каждые пять лет.

Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от летнего времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.

Окончательное решение по вопросу перевода стрелок часов будет приниматься Советом и Европарламентом.

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