Жители Алматы почувствовали землетрясение

Ощутимость - 4 балла.

Жители города Алматы почувствовали землетрясение в 18.21 по местному времени, передает Zakon.kz.

По данным сети сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК», 31 августа в 18 час 21 мин 27 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 53 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 77.51° в.д. Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла.

По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции, повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушении нет.

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