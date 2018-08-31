Казахстанские синоптики прогнозируют снег в СКО

В ближайшие дни температура упадет до минусовой.

В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на выходные дни, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 1-3 сентября в регионе местами ожидаются дождь и снег. Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

Накануне жителей региона известили о понижении температуры до минус 3 градусов 1 и 2 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!