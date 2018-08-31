Казахстанские синоптики прогнозируют снег в СКО
В ближайшие дни температура упадет до минусовой.
Фото : bessarabiainform.com31 августа 2018, 18:45
В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на выходные дни, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Ночью 1-3 сентября в регионе местами ожидаются дождь и снег. Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.
Накануне жителей региона известили о понижении температуры до минус 3 градусов 1 и 2 сентября.
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