Школьникам Астаны продлили проезд в автобусах по 40 тенге до 15 сентября

Расчеты принимаются наличными.

Проезд для школьников в автобусах за наличный расчет в размере 40 тенге продлили до 15 сентября. Такое решение приняли в акимате по многочисленным просьбам родителей в связи с тем, что не все школьники успели получить именную транспортную карту, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны подтвердили, что цена за проезд для школьников как по транспортной карте, так и за наличный расчет до 15 сентября остается на уровне 40 тенге в обычных городских маршрутах, 90 тенге – в экспресс-маршрутах.

Со второй половины сентября в автобусах для школьников начнут действовать другие правила. Так, цена за поездку при оплате наличными для детей от 7 до 15 лет составит 90 тенге, при оплате транспортными картами – 40 тенге в обычных городских маршрутах и 90 тенге в экспресс-маршрутах.

Стоит отметить, право на получение именной школьной транспортной карты имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет. Транспортную карту ученик получает в учебном заведении, где обучается. Первичный выпуск карты бесплатный. При утере перевыпуск школьной карты будет стоить 400 тенге.

Школьная транспортная карта является именной и не может передаваться в пользование третьим лицам.

Вместе с тем родители могут самостоятельно приобрести школьную транспортную карту. Для этого необходимо обратиться в Центральную кассу по адресу: ул. Кажымукана, 14. При себе необходимо иметь оригинал свидетельства о рождении ребенка, удостоверение личности одного из родителей, справку с учебного заведения, где обучается ребенок, фотографию ребенка размером 3*4 (при случае если ребенок не присутствует). Справки для получения бесплатной школьной транспортной карты выдаются учебными заведениями столицы с 15 августа. Без справки выпуск именной карты будет стоить 400 тенге.

Также именную школьную транспортную карту могут приобрести иногородние дети, обратившись в пункт выдачи в сопровождении родителей и оплатив ее стоимость в размере 400 тенге.

Акимат города Астаны призывает родителей позаботиться о получении ребенком именной транспортной карты до 15 сентября 2018 года.

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