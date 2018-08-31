Зараженные нектарины из Казахстана не пустили в Россию

Специалисты Оренбургского референтного центра обнаружили гусениц и куколок в нектаринах, завезенных в Россию из Казахстана.

Казахстан в двенадцатый раз за август попытался провезти зараженные нектарины в Россию, передает Sputnik.

В четверг, 30 августа, свыше 20 тонн нектаринов, зараженных восточной плодожоркой, не пропустили в Оренбургскую область.

К продуктам прилагался фитосанитарный сертификат, сообщается на сайте Россельхознадзора. В документе указано, что продукты были привезены из Узбекистана, а поставщиком была компания из Шымкента.

Перевозчика привлекли к административной ответственности, а нектарины уничтожили, отметили в службе по фитосанитарному надзору.

С начала августа этого года из Казахстана карантинные объекты (восточная плодожорка, повилика полевая в персиках, нектаринах, сливах и винограде) пытались провести 12 раз.

В общей сложности к ввозу не допустили 189 тонн зараженной продукции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!