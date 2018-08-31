В США осудили хакера, "сливавшего" интимные фото звезд

В числе его жертв, кроме прочих, были актриса Кирстен Данст и модель Кейт Аптон, а также рядовые граждане.

Мужчину, который взломал учетные записи в Apple iCloud голливудских звезд, в числе которых была и актриса Дженнифер Лоуренс, приговорили к восьми месяцам заключения в США.

Скандал разгорелся, когда обнаженные фото и пикантные видео Лоуренс и других знаменитостей оказались в сети Интернет. Одним из четырех человек, обвиненных в хакерской атаке 2014 года, был Джордж Гарофано. Троих других злоумышленников ранее уже приговорили к заключениям сроком от 9 до 18 месяцев.

26-летний Гарофано признал, что получил доступ к именам и паролям знаменитостей, отправив им электронное письмо. В сообщении мужчина выдал себя за члена команды безопасности Apple. В числе его жертв, кроме прочих, были актриса Кирстен Данст и модель Кейт Аптон, а также рядовые граждане.

"Господин Гарофано совершил серьезное преступление. Он незаконно взломал онлайн профайлы своих жертв, нарушил их конфиденциальность и украл личную информацию, среди которой были интимные фотографии. Это не было одноразовым нарушением. В течение 18 месяцев он поступил так 240 раз", - говорится в тексте приговора.

По приказу федерального судьи американского округа в Бриджпорт, штат Коннектикут, за мужчиной будут наблюдать еще три года после освобождения из тюрьмы.

Источник: Хроника.инфо

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