Лукашенко заявил о пьянстве в правительстве и пообещал новые перестановки

Нужно знать меру, сказал президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в пятницу новые кадровые перестановки в правительстве из-за проблем чиновников с пьянством. Об этом сообщает ТАСС.

"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание. Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства", - сказал глава государства.

По его словам, многие руководители, которых он отправил недавно в отставку, "за воротник закладывали прилично". "Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы руководители, вы должны все это уметь", - считает Лукашенко.

"Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру. Вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят, - продолжил президент. - Если вы это чувство теряете, вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться".

По словам Лукашенко, он говорит это и "для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля". "Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят, а потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять", - предостерег глава государства.

"Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Пьяница - это не руководитель", - подытожил Лукашенко.

Новые назначения

Президент в пятницу назначил министром энергетики страны Виктора Каранкевича, министром финансов - Максима Ермоловича. Председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии назначен Андрей Рыбаков.

Каранкевич с 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления министерства энергетики Белоруссии. В 2012 году он назначен заместителем министра энергетики, в 2017-м - первым заместителем министра. Ермолович в 2011-2014 годах - заместитель министра финансов Белоруссии. С 2014 года и до настоящего времени он работал первым заместителем министра финансов. Рыбаков с 2017 года работал заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

По мнению Лукашенко, отправленные в отставку члены правительства и руководители министерств не должны остаться не у дел, если не замечены в коррупции. "Они в какой-то степени, в какой-то части неплохие руководители. Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко [бывший вице-премьер] старый, больной <…>. Никакой он не старый и не больной, голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны, может быть, в каком-то более узком сегменте, на линии прорыва", - сказал Лукашенко.

По его словам, ни Семашко, ни бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский, "никто не должен, если они не коррупционеры и не бездельники, остаться вне поля внимания". "Это касается всех <…>. Поэтому никто не должен обижаться и думать, что он останется не у дел. Если у кого-то есть желание работать, "хомут" на шею мы повесим в любой момент, и пусть тащат, советую вам таким образом подходить к вашим подчиненным", - добавил глава государства.

Лукашенко 18 августа сменил руководство белорусского правительства. Он назначил премьер-министром Сергея Румаса, а также новых членов кабмина. 14 августа в ходе масштабного совещания в Орше Лукашенко раскритиковал прежнее правительство за саботирование его поручений и потребовал определиться с заменой всей "верхушки" правительства. 18 августа, принимая кадровые решения, пояснил, что они связаны не только с положением дел в Оршанском районе, а в целом с разночтениями по курсу развития страны.

"Дисциплина - фактор независимости"

Президент считает, что поддержание дисциплины, от которой зависят результаты в экономике, является фактором независимости.

"Нужен результат, нужна дисциплина. Это факторы нашей независимости. Потому что от этого зависит развитие экономики. Самое страшное, за что мы должны бояться, - это экономика", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что других проблем в белорусском обществе нет. "Все остальное мы держим жестко на контроле. Экономика прежде всего", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также акцентировал внимание на работе с людьми. "У нас других людей нет, не будет, и грех нам еще обижаться на наших людей. Они разные, но в основном это неплохой народ. И жаловаться нам на белорусов нечего, надо смотреть на себя. Они могут сделать все, но их нужно организовать", - добавил Лукашенко.

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