В Актау нашли труп

Причину смерти предстоит установить.

30 августа в 12 микрорайоне Актау на третьем этаже дома №20 обнаружили труп мужчины, передает Zakon.kzсо ссылкой на «Ладу».

Примерно в 18:00 на станцию Скорой помощи поступил вызов о том, что на галерее обнаружен мужчина без признаков жизни.

Причина и обстоятельства смерти не установлены.

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