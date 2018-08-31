В Актау нашли труп
Причину смерти предстоит установить.
Фото : lada.kz31 августа 2018, 21:10
30 августа в 12 микрорайоне Актау на третьем этаже дома №20 обнаружили труп мужчины, передает Zakon.kzсо ссылкой на «Ладу».
Примерно в 18:00 на станцию Скорой помощи поступил вызов о том, что на галерее обнаружен мужчина без признаков жизни.
Причина и обстоятельства смерти не установлены.
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