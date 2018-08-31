Экс-министр Алексей Улюкаев попал в больницу

Ранее правозащитники отмечали, что у Улюкаева были проблемы с желудком и давлением.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев за время пребывания в тверской колонии был уже дважды госпитализирован, сейчас находится в больнице из-за плохого самочувствия, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы и обозреватель "МК" Ева Меркачева.

"Во ФСИН рассказали, что за два месяца Улюкаев был госпитализирован дважды, первый раз с 5 по 25 июля, второй раз его госпитализировали 17 августа, и он до сих пор проходит терапию с тюремной больнице. Диагноз правозащитникам неизвестен", — рассказала она.

По ее словам, ранее правозащитники отмечали, что у Улюкаева были проблемы с желудком и давлением.

"Я уже говорила, что 8 лет колонии для человека его возраста могут оказаться смертельными. И даже по первым двум месяцам можно понять, насколько Улюкаев сдал в своем здоровье", — добавила Меркачева.

Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

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