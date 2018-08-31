Тереза Мэй удивила странными танцами в Африке
Турне премьер-министра Великобритании по этому континенту может запомниться далеко не политическими результатами.
Фото : youtube.com31 августа 2018, 22:39
Британский премьер-министр Тереза Мэй вновь взорвала соцсети своим странным танцем. На сей раз она "зажгла" в Кении. Видео танца публикует телеграм-канал LIFE SHOT.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай, связанный с британским премьером. 28 августа Сеть взорвало видео, на котором она танцует со школьниками во время своего визита в ЮАР. Пользователи Интернета сравнили её с роботом из "Футурамы".
— Робот сломался? — задаются вопросом в соцсетях и теперь.
Пока одни высмеивают странные движения премьера, другие призывают сжалиться над ней, научить танцевать или оказать какую-нибудь другую помощь.
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