Казахстанская молодежная сборная по боксу взяла 11 медалей на чемпионате мира

Молодежный чемпионат мира-2018 завершился в Будапеште.

31 августа в Будапеште завершился очередной молодежный чемпионат мира по боксу среди девушек и юношей. 360 боксеров из 66 стран мира приняли участие в первенстве планеты, в том числе и 19 казахстанских боксеров, передает Zakon.kz со ссылкой на КФБ.

Нурбек Оралбай (75 кг) и Дина Исламбекова (81+ кг) стали чемпионами мира среди молодёжи. Нурбек Оралбай (75 кг) в решающем бою выиграл у россиянина Даниила Тетерева раздельным решением судей. Дина Исламбекова (81+ кг) в финале билась с чемпионкой Европы, украинкой Марией Ловчинской, и выиграла золото раздельным решением судей.

Айбек Оралбай (91 кг), Айзада Еслямгали (54 кг), Гузаль Садыкова (81 кг), Ермахан Жакпеков (69 кг), Сагындык Тогамбай (81 кг) и Дамир Тойбай (91+ кг) стали серебряными медалистами чемпионата мира.

Айбек Оралбай (91 кг), действующий чемпион Азии, в финальном бою уступил россиянину Игорю Федорову, победителю первенства России, раздельным решением судей. Айзада Еслямгали (54 кг) уступила звание чемпионки мира американке Яне Вердуско - судьи также вынесли раздельное решение. Гузаль Садыкова (81 кг) в финале чемпионата билась с россиянкой Анастасией Рыбак и проиграла. ЕрмаханЖакпеков (69 килограмм) в непростом финальном бою уступил Джамбулату Бижамову (Россия), действующему чемпиону России и Европы. Сагындык Тогамбай (81 кг) стал серебряным медалистом, уступив в решающе бою победителю первенства России Руслану Колесникову. Бой Дамира Тойбая (91+ кг) и Алексея Дронова (Россия) был остановлен рефери в первом же раунде – рефери решил, что нашего спортсмена нокаутирвали и победа была присуждена россиянину.

Бронзовыми медалистами молодежного чемпионата мира стали Махмуд Сабырхан (49 кг), Жансая Абдраимова (51 кг) и Анель Кудайберген (48 кг).

Чемпион Азии Махмуд Сабырхан (49 кг) в полуфинальном бою уступил пуэрториканцу Жану Полу Ривере Пиццаро раздельным решением судей. Жансая Абдраимова (51 кг) встретилась с американкой Хэвен Гарсия. Ранее на прошлом чемпионате мира в 2017 году казахстанка выиграла у Хэвен Гарсии, однако в этом году Жансая уступила ей раздельным решением судей. Анель Кудайберген (48 кг) в полуфинале уступила индианке Ниту, чемпионке мира прошлого года. Таким образом, Анель Кудайберген, Жансая Абдраимова и Махмуд Сабырхан стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

По итогам боев представителей 24 стран мира в медальном зачете сборная России лидирует с 13 медалями, на втором месте расположилась сборная Казахстана – 11 медалей, а третье место заняла сборная Индии с 7 медалями.

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