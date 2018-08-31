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Президент Таджикистана наградил сына орденом

30-летний Рустами Эмомали занимает должность председателя Душанбе.

Фото : eadaily.com31 августа 2018, 22:55

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил ряд деятелей различных сфер, включая работников исполнительных органов государственной власти, образования, науки и культуры, а также офицеров и солдат правоохранительных органов и силовых структур. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди получивших награды — старший сын президента Рустами Эмомали, занимающий должность председателя города Душанбе. Он получил орден «Зарринточ» («Золотая корона») 2-й степени за «достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти».

Отмечается, что вручение наград прошло в преддверии 27-й годовщины государственной независимости Таджикистана. «Президент страны говорил о личном вкладе каждого работника, удостоенного государственной награды, в развитие страны за 27 лет независимости и выразил надежду, что народ встретит 30-летие государственной независимости Республики Таджикистан с еще большими достижениями», — говорится в сообщении.


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