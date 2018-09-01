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Жумагулов отобрал у бойца отца Нурмагомедова титул

Бой прошел в Астане.

Фото : пресс-службы Fight Nights Global1 сентября 2018, 00:35

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов победил россиянина Тагира Уланбекова в главном бою турнира Fight Nights Global 88 в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок наилегчайшего веса продолжался все положенные пять раундов. По итогам 25-минутного боя решением большинства судей победил Жумагулов, который отобрал пояс у Уланбекова и стал новым чемпионом Fight Nights.

Для 30-летнего Жумагулова эта победа стала 12-й в карьере при трех поражениях. Казахстанец со второй попытки завоевал титул чемпиона Fight Nights - в мае 2017 года он проиграл раздельным решением россиянину Вартану Асатряну.

Для Уланбекова поражение от Жумагулова стало первым в карьере. Ранее россиянин выиграл все шесть боев. Тренируется Уланбеков под руководством Абдулманапа Нурмагомедова - отца и тренера российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.


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