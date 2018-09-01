Мальчик из Актобе не может получить инвалидность из-за ДНК-теста

Мать ребенка целых 20 лет живет без удостоверения личности.

Жителя Актобе, который решил оформить сыну инвалидность, заставляют пройти ДНК-тест. В суде усомнились, что 11-летний мальчик – родной ребенок Ерика Нургалиева. Абсурдная ситуация сложилась из-за того, что родители мальчика не зарегистрировали брак. В свидетельстве о рождении школьника указана только фамилия матери, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

У 11-летнего Бейбарыса тяжелая врождённая патология. Мальчик хромает с раннего детства из-за того, что одна нога короче другой. Ребенок нуждается в постоянных курсах реабилитации. Но родители даже не могут оформить ему инвалидность. А все потому, что у самих взрослых с документами полный беспорядок.

Мать ребенка целых 20 лет живет без удостоверения личности. Говорит, когда-то был паспорт советского образца, который она потеряла.

Камар Абдукаримова:

- Сколько я ни пыталась восстановить документы, ничего не получается. Меня то туда, то сюда отправляют, но в итоге документы не выдают. Хотя я полноценная гражданка Казахстана.

Оформлять документы на инвалидность начал отец Бейбарыса. И тут вдруг выяснилось, что и для него это – непростая задача. Супруги не состоят в официальном браке, а сам мальчик носит фамилию матери. В итоге, в суде усомнились в родственных связях ребенка и отца.

Ерик Нургалиев:

- В суде мне сказали, что я должен пройти ДНК-тест, иначе мне откажут в оформлении инвалидности сыну. Эта процедура стоит 102 300 тенге. Откуда у меня такие деньги?! Я же безработный!

Работники ЗАГСа объясняют: ситуация вполне адекватная. Оказывается, еще в роддоме отец Бейбарыса должен был оформить отцовство. Теперь же, спустя 11 лет, доказать свои кровные отношения, действительно, не так просто. Придется все-таки искать деньги и предоставить неопровержимые доказательства в суде. Иначе ребенок так и не получит положенных ему выплат от государства.

Мейрамгуль Ихсанова, отдел регистрации актов гражданского состояния г. Актобе:

- Как только выйдет решение суда и вступит в законную силу решение суда об установлении отцовства, мы зарегистрируем установление отцовства над этим ребенком и выпишем новое свидетельство о рождении по фамилии отца.

Но родители Бейбарыса говорят: даже при всем желании ДНК тестирование для них – непосильная процедура. Им просто негде найти для этого деньги. Мать мальчика работает техничкой и получает минимальную зарплату. Отец – грузчик на базаре. Правда, после того, как темой заинтересовались СМИ, в отделе соцпрограмм пообещали содействие семье в восстановлении документов хотя бы супруге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!