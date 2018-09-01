Трамп введет пошлины против Китая на 200 млрд долларов - СМИ

6 сентября истечет срок, который Трамп отвел для сбора замечаний относительно пошлин со стороны бизнеса и общественности.

Президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шесть источников Bloomberg.

Отмечается, что 6 сентября истечет срок, который Трамп отвел для сбора замечаний относительно пошлин со стороны бизнеса и общественности. После этой даты президент США намерен сразу же ввести пошлины в отношении Китая, которые распространятся на широкий спектр товаров от моноподов для селфи до полупроводниковых материалов.

Когда у Трампа во время интервью попросили прокомментировать эту информацию, он отметил, что источники издания "не сильно ошибаются". Кроме того, он резко раскритиковал власти КНР за намеренное занижение юаня.

В сообщении также отмечается, что наложение новых пошлин станет "станет серьезной эскалацией" в торговой войне между Китаем и США.

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