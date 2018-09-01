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Полиция застрелила звезду сериала "Скорая помощь"

Актриса, получившая ранение в туловище, была экстренно доставлена в больницу, однако врачам спасти ее не удалось.

Фото : © AP Photo / Reed Saxon1 сентября 2018, 06:00

Полицейские застрелили актрису Ванессу Маркес, снимавшуюся в сериале "Скорая помощь", в ее собственной квартире в пригороде Лос-Анджелеса, об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции Пасадины приехали к 49-летней актрисе, которая страдала психическим расстройством, по вызову хозяина квартиры, который хотел удостовериться, что с ней все в порядке.

Стражи порядка и врачи-психиатры более полутора часов убеждали актрису согласиться на помощь врачей. В процессе разговора Маркес схватила пневматический пистолет и направила его на полицейских, которые, приняв оружие за настоящее, открыли огонь на поражение.

Актриса, получившая ранение в туловище, была экстренно доставлена в больницу, однако врачам спасти ее не удалось.

Ванесса Маркес наиболее известна по роли медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь", а также по драме "Выстоять и добиться".

Сериал "Скорая помощь", рассказывающий о жизни приёмного отделения окружной больницы в Чикаго, впервые был показан телеканалом NBC в сентябре 1994 года. Сериал включает в себя 15 сезонов, он стал самой длинной медицинской драмой, показанной в прайм-тайм за всю историю американского телевидения.


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