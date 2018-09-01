В Алматинской области 200 военных пенсионеров боятся стать бездомными

14 многоэтажек, построенных больше 80 лет назад, официально нигде не значатся.

Двести бывших военнослужащих с семьями опасаются выселения. Долгие годы они живут в служебных квартирах, полученных от Министерства обороны, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Военный городок в поселке Жетыген его обитатели называют призраком. 14 многоэтажек, построенных больше 80 лет назад, официально нигде не значатся. Документов на дома в районной эксплуатационной части нет. Вот и живут бывшие военнослужащие на птичьих правах. Каждый день в ожидании худшего.

"Люди не могут прописать ни новорожденных детей, ни внуков. Потому что говорят, нет документов. Но до определенного времени они были и куда они делись? Сказали, что якобы какая-то часть сюда садится, соответственно, жилья у нас нет. А где его брать? Выселять пенсионеров. А выселять куда? В никуда", - говорит Ирина Радзиховская.

Выселения в никуда боятся 200 военнослужащих в отставке. Приватизировать служебные квартиры они пытались не раз. Но всегда безуспешно. Последний шанс был 10 лет назад, когда городок получил статус открытого. Жильцы даже собрали документы, но они загадочным образом исчезли.

"Чтобы приватизировать. Добровольно ездили. Собирали в 2013 году и в 2007 году документы. А потом нам сообщили, что якобы 416 паспортов, это целый ящик, утеряны. Это не одна, не две бумажки", - рассказал Николай Фролов.

Пока люди выясняли, куда делись паспорта, у городка появился новый статус. Теперь по закону его жители могут рассчитывать только на компенсацию или равноценное жилье. Но такое им даже не предлагают.

"Это делается намеренно. Для того, чтобы выжить бывших военнослужащих, которые находятся на пенсии. При обращении в ЦОН вчера мы не смогли получить справку о прописке. Там сказали, что акта на землю до сих пор нет, мы не существуем. Мы обратились в РЭЧ района, они сказали, мы не знаем, что делать", - сказал Нурлан Карибжанов.

Что делать хорошо знают в Министерстве обороны. Подтвердили, техпаспорта и госакта на землю, где построен военный городок, действительно нет. После того, как все документы оформят, можно будет рассматривать вопрос приватизации.

"Жителям военного городка было отказано в регистрации квартир в органах юстиции. Следует отметить, что ряд зданий и сооружений, в том числе жилые дома, были построены до обретения независимости РК. И приняты на баланс министерства обороны без правоустанавливающих документов. В настоящее время ведется работа по изготовлению техпаспортов и госактов на землепользование", - объяснил начальник Главного управления расквартирования войск Вооруженных сил РК Арсен Шарипов.

Почему оформление документов так затянулось, неясно. Как и то, сколько еще на это понадобится времени. Военные пенсионеры собирают подписи для обращения к президенту.





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