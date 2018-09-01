Анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2018
Финалы в боксе, гребле, водном поло.
Сегодня, 1 сентября, на Азиаде состоится практически заключительный соревновательный день, где Казахстан может рассчитывать на несколько наград высшего достоинства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Так, состоятся финалы в боксе, гребле на байдарках и каноэ, а также в водном поло.
Старт соревнований указан по времени Астаны.
Вид спорта: Триатлон. Мужчины
Кто: М. Крят, А. Бейсенбаев
Начало: В 06.30
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Мужчины, Женщины
Кто: З. Ананченко, И. Подойникова, И. Клинова, В. Копьева, С. Токарницкий, Т. Хайдаров, М. Медетов, С. Усова
Начало: В 07.30
Вид спорта: Дзюдо. Смешанные команды
Кто: Команда Казахстана
Начало: В 08.00
Вид спорта: Самбо. Мужчины, женщины
Кто: А. Зекенов, А. Айтбек, Д. Кударова, Д. Курышбаева
Начало: В 09.00
Вид спорта. Современное пятиборье. Мужчины
Кто: П. Ильяшенко, В. Сухарев
Начало: В 10.00
Вид спорта: Регби. Полуфинал. Женщины
Кто: Казахстан — Китай
Начало: В 11.30
Вид спорта: Хокей на траве. Мужчины
Кто: Казахстан - Гонконг
Начало: В 11.30
Вид спорта: Бокс. Финалы. Мужчины
Кто: А. Шымбергенов (69 кг), А. Аманкул (75 кг)
Начало: В 14.15
Вид спорта: Водное поло. Финал. Мужчины
Кто: Казахстан - Япония
Начало: В 16.20
Вид спорта: Волейбол. Матч за 5-6 место. Женщины
Кто: Казахстан - Вьетнам
Начало: В 11.30
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