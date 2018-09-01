Анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2018

Финалы в боксе, гребле, водном поло.

Сегодня, 1 сентября, на Азиаде состоится практически заключительный соревновательный день, где Казахстан может рассчитывать на несколько наград высшего достоинства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Так, состоятся финалы в боксе, гребле на байдарках и каноэ, а также в водном поло.

Старт соревнований указан по времени Астаны.

Вид спорта: Триатлон. Мужчины

Кто: М. Крят, А. Бейсенбаев

Начало: В 06.30

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Мужчины, Женщины

Кто: З. Ананченко, И. Подойникова, И. Клинова, В. Копьева, С. Токарницкий, Т. Хайдаров, М. Медетов, С. Усова

Начало: В 07.30

Вид спорта: Дзюдо. Смешанные команды

Кто: Команда Казахстана

Начало: В 08.00

Вид спорта: Самбо. Мужчины, женщины

Кто: А. Зекенов, А. Айтбек, Д. Кударова, Д. Курышбаева

Начало: В 09.00

Вид спорта. Современное пятиборье. Мужчины

Кто: П. Ильяшенко, В. Сухарев

Начало: В 10.00

Вид спорта: Регби. Полуфинал. Женщины

Кто: Казахстан — Китай

Начало: В 11.30

Вид спорта: Хокей на траве. Мужчины

Кто: Казахстан - Гонконг

Начало: В 11.30

Вид спорта: Бокс. Финалы. Мужчины

Кто: А. Шымбергенов (69 кг), А. Аманкул (75 кг)

Начало: В 14.15

Вид спорта: Водное поло. Финал. Мужчины

Кто: Казахстан - Япония

Начало: В 16.20

Вид спорта: Волейбол. Матч за 5-6 место. Женщины

Кто: Казахстан - Вьетнам

Начало: В 11.30

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