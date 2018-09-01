Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы из многоэтажки из-за пожара эвакуировали 70 человек

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото : Politeka1 сентября 2018, 07:29

В Алматы 31 августа вечером загорелась квартира в 9-ти этажном жилом доме в микрорайоне Алгабас, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Произошел пожар в квартире на 6 этаже на площади 15 кв.м. Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей. Пожар локализован в 22-36 и ликвидирован в 22-54", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара, эвакуационных и других неотложных работах задействованы 26 пожарных и 8 ед.специализированной пожарной техники.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты