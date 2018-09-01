В Алматы из многоэтажки из-за пожара эвакуировали 70 человек
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото : Politeka1 сентября 2018, 07:29
В Алматы 31 августа вечером загорелась квартира в 9-ти этажном жилом доме в микрорайоне Алгабас, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"Произошел пожар в квартире на 6 этаже на площади 15 кв.м. Эвакуировано 70 человек, из них 20 детей. Пожар локализован в 22-36 и ликвидирован в 22-54", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара, эвакуационных и других неотложных работах задействованы 26 пожарных и 8 ед.специализированной пожарной техники.
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