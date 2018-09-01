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В Астане в результате короткого замыкания отключили электричество

В результате пожара прервано электроснабжение, в ближайшее время будут начаты восстановительные работы.

Фото : expertelektrik.ru1 сентября 2018, 08:20

В одном из многоэтажных домов в Астане произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

ЧП случилось 1 сентября в 5:18 утра. В 18-ти этажном доме в районе Сарыарка загорелось 15 погонных метров электрического кабеля в электрощитовой с 1 по 6 этажи.

Жильцы самостоятельно покинули квартиры. Пожар ликвидирован в 06-15.

Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов. В результате пожара прервано электроснабжение, в ближайшее время будут начаты восстановительные работы.

В ликвидации пожара, эвакуационных и других неотложных работах задействовано 17 пожарных и 6 ед.специализированной пожарной техники.
Также, по линии взаимодействия в целях возможного оказания экстренной помощи на место происшествия выезжали техника и сотрудники Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям.


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