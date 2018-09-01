Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан завоевал 13-е «золото» Азиады-2018

Казахстанская спортсменка показала результат — 42.045, опередив ближайшую соперницу из Китая на 0.462 сек.

Фото : Olympic.kz1 сентября 2018, 08:23

Инна Клинова финишировала первой в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская спортсменка показала результат — 42.045, опередив ближайшую соперницу из Китая на 0.462 сек. Третье место за представительницей Японии.

«Я рассчитывала на победу. Это настолько важные комплексные соревнования для страны, поэтому напряжение психологическое, конечно, чувствовалось. Не хотелось подвести всех. Я рада, что все так хорошо закончилось. Ещё впереди «четверка», поэтому буду настраиваться на «четверку», комментирует для Olympic.kz победительница Азиатских игр.

Отметим, что соревнования на байдарке-четверке начнутся в 10:30 по времени Астаны.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты