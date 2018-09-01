Казахстан завоевал 13-е «золото» Азиады-2018

Казахстанская спортсменка показала результат — 42.045, опередив ближайшую соперницу из Китая на 0.462 сек.

Инна Клинова финишировала первой в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская спортсменка показала результат — 42.045, опередив ближайшую соперницу из Китая на 0.462 сек. Третье место за представительницей Японии.

«Я рассчитывала на победу. Это настолько важные комплексные соревнования для страны, поэтому напряжение психологическое, конечно, чувствовалось. Не хотелось подвести всех. Я рада, что все так хорошо закончилось. Ещё впереди «четверка», поэтому буду настраиваться на «четверку», комментирует для Olympic.kz победительница Азиатских игр.

Отметим, что соревнования на байдарке-четверке начнутся в 10:30 по времени Астаны.

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