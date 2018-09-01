В ДНР сообщили дату и место прощания с Захарченко

В Службе безопасности Украины считают, что Захарченко мог стать жертвой криминальных разборок или быть ликвидирован российскими спецслужбами.

Прощание с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко пройдет 2 сентября в донецком Театре оперы и балеты, церемония начнется в 09:00 (по местному времени), сообщает РБК.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке. Изначально было известно о трех пострадавших, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Позднее источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что во время взрыва пострадали и погибли 11 человек. По информации ДАН, погиб только Захарченко, а ранения получили 11 человек.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев может быть причастен к убийству Захарченко, так как Украина перешла к «кровавой войне» в Донбассе, а не к мирному урегулированию ситуации. По словам пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы, заявления МИДа России являются «попыткой прикрыть марионеток, которых она [Россия] поддерживает». В Службе безопасности Украины считают, что Захарченко мог стать жертвой криминальных разборок или быть ликвидирован российскими спецслужбами.

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