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«Канело» ответил Головкину на претензии о его перчатках

Второй бой Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Фото : sports.kz1 сентября 2018, 09:17

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал решение команды казахстанца Геннадия Головкина подать официальный протест на перчатки, которые намерен использовать «Канело» в рематче, сообщает Sports.kz.

Тренер Головкина Абель Санчес заявил следующее: «Нас беспокоит, что эти перчатки еще должным образом не протестированы. А вдруг они расползутся во время боя, и Альварес получит преимущество?».

На это «Канело» ответил в твиттере: «А потом они захотят другую раздевалку, потому что мы слишком сильно шумим [эмодзи смеха]. Эти люди ноют, ноют и ноют!».

Второй бой Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.


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