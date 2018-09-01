«Канело» ответил Головкину на претензии о его перчатках

Второй бой Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал решение команды казахстанца Геннадия Головкина подать официальный протест на перчатки, которые намерен использовать «Канело» в рематче, сообщает Sports.kz.

Тренер Головкина Абель Санчес заявил следующее: «Нас беспокоит, что эти перчатки еще должным образом не протестированы. А вдруг они расползутся во время боя, и Альварес получит преимущество?».

На это «Канело» ответил в твиттере: «А потом они захотят другую раздевалку, потому что мы слишком сильно шумим [эмодзи смеха]. Эти люди ноют, ноют и ноют!».

Второй бой Головкина и Альвареса состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Y que quieren otro vestidor por que hacemos mucho ruido ???????????? llorar, llorar y más llorar con esa gente. https://t.co/h77K4WTsve — Canelo Alvarez (@Canelo) 31 августа 2018 г.

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