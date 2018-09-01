1 сентября в Казахстане будет дождливым и прохладным

На севере и северо-западе республики ночью местами ожидаются заморозки.

В северных, центральных и восточных регионах республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохранятся дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В ночные часы на севере возможен переход дождя в снег, с грозами и порывистым ветром, днем возможен град, ночью и утром местами туман, на юге пыльные бури, в западной и южной половине Казахстана сохраняется погода без осадков. На севере и северо-западе республики ночью местами ожидаются заморозки.

В Акмолинской области ночью и утром местами туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами ветер 15-20 м/с, гроза, ночью и утром местами туман, днем местами возможен град.

В Кызылординской области усилится ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, с пыльной бурей. В Туркестанской области местами усилится ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, пыльной бурей.

Местами туман, усиление ветра 15-20 м/с в Павлодарской и Костанайской областях. В Жамбылской области сохраняется усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

Погода в Алматы: +22, ясно.

Погода в Астане: +7, облачно.

Полный прогноз погоды на 1 сентября.

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