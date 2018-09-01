День знаний отмечают в Казахстане

В первый класс отправились порядка 350 тысяч ребятишек.

В школах Казахстана прозвенел первый звонок, сообщает Zakon.kz.

Как ранее отмечал глава МОН РК Ерлан Сагадиев, в этом году в школу пошли более трех миллионов детей. В первый класс отправились порядка 350 тысяч ребятишек.

За счет республиканского бюджета в стране строятся 110 школ, из них 72 введут в этом году. За счет местного бюджета возведут 94 школы и 29 пристроек.

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