День знаний отмечают в Казахстане
В первый класс отправились порядка 350 тысяч ребятишек.
Фото : ЯСИА1 сентября 2018, 09:41
В школах Казахстана прозвенел первый звонок, сообщает Zakon.kz.
Как ранее отмечал глава МОН РК Ерлан Сагадиев, в этом году в школу пошли более трех миллионов детей. В первый класс отправились порядка 350 тысяч ребятишек.
За счет республиканского бюджета в стране строятся 110 школ, из них 72 введут в этом году. За счет местного бюджета возведут 94 школы и 29 пристроек.
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