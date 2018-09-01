Boeing со 164 пассажирами скатился в реку после приземления в Сочи

Пожарные потушили возгорание, людей эвакуировали.

Самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи (рядом течет Мзымта — прим. «Ленты.ру»). У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщается в официальном заявлении авиакомпании UTair, которой принадлежит борт.

Отмечается, что в самолете находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пожарные потушили возгорание, людей эвакуировали.

«Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося», — сказано в пресс-релизе UTair.

Источник: Лента.ру

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