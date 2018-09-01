Во время пожара в многоэтажке Астаны пострадали три ребенка
Все малыши 2018 года рождения.
Фото : Известия1 сентября 2018, 10:27
Троих младенцев госпитализировали с отравлением угарным газом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Все малыши 2018 года рождения. Их состояние оценивается как среднее стабильное.
Напомним, в Астане сегодня утром из-за короткого замыкания произошел пожар в 18-этажном доме в районе Сарыарка.
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