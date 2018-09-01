В Астане пройдет совместное заседание палат Парламента РК

Встреча назначена на 1 сентября.

В Астане пройдет совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«1 сентября в 11:00 состоится совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы.





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