Казахстан выиграл четвертую медаль Азиады-2018 за день в гребле

Сборную Казахстана в данном старте представили Инна Клинова, Ирина Подойникова, Зоя Ананченко и Виктория Копьева.

В столице Индонезии Джакарте на Азиатских играх-2018 состоялись соревнования по гребле на байдарках-четверках на 500 метров у женщин, пишет Sports.kz.

Сборную Казахстана в данном старте представили Инна Клинова, Ирина Подойникова, Зоя Ананченко и Виктория Копьева. По итогам заплыва им удалось занять второе место и выиграть серебряные медали. «Золото» досталось китаянкам, «бронзу» взяли спортсменки из Узбекистана.

Это уже четвертая медаль отечественных гребцов за сегодняшний день. Ранее в байдарках-одиночках Инна Клинова выиграла «золото», а Сергей Токарницкий — «серебро». В заплыве каноэ-двоек бронзовыми призерами стали Мерей Медетов и Тимур Хайдаров.

Всего в активе Казахстана на текущих играх — 69 медалей (13 золотых, 14 серебряных и 42 бронзовых).





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