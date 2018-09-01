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В Казахстане будет выстроена эффективная система управления общедомовым хозяйством

Соответствующий законопроект будет внесен в Парламент в этом году.

Фото : Flatfy.kz1 сентября 2018, 11:38

В Казахстане будет выстроена эффективная система управления общедомовым хозяйством, сообщает Zakon.kz.

"Сфера жилищных отношений напрямую затрагивает интересы каждого жителя. На фоне динамичного развития строительства в сфере ЖКХ имеются нерешенные вопросы. Опросы показывают, что этот вопрос волнует многих наших граждан. Из-за недоработанности, несогласованности в работе как тех, кто обслуживает, и кто дает эти услуги. Поэтому, такое недовольство мы чувствуем со стороны граждан", - отметил Нурсултан Назарбаев на заседании Мажилиса РК.

Требуется обеспечить прозрачность взаимодействия между обслуживающими компаниями и собственниками жилья, контроль за расходованием средств ответственности естественных монополистов.

"Нужно выстроить понятную эффективную систему управления обще-домовым хозяйством. По моему поручению правительством разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в Парламент в этом году", - сказал Глава государства.


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