Глава государства рассказал, на что направлен новый закон «О естественных монополиях»

В парламенте находится законопроект «О естественных монополиях» он направлен на стимулирование монополистов повышать эффективность, прозрачность своей деятельности - Назарбаев.

Фото : Atameken Business Channel

Нурсултан Назарбаев рассказал на что направлен новый закон «О естественных монополиях» во время открытия 4й депутатской сессии парламента 6-го созыва, передает корреспондент Zakon.kz. По его словам, перед сферой естественных монополий стоит задача по обновлению инфраструктуры, повышению качества оказываемых услуг. «В парламенте находится законопроект «О естественных монополиях» он направлен на стимулирование монополистов повышать эффективность, прозрачность своей деятельности, а также на сокращение административных барьеров», - сказала Президент. Татьяна Ковалева, Астана

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