Назарбаев поздравил спикера мажилиса с днем рождения

Нурлану Нигматулину 31 августа исполнилось 56 лет.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил спикера мажилиса Нурлана Нигматулина с днем рождения во время открытия совместного заседания четвертной сессии VI созыва парламента, сообщает Sputnik Казахстан.

"Сегодня день рождения председателя мажилиса Нурлана Зайруллаевича. Давайте его поздравим", — сказал глава Казахстана под бурные аплодисменты всех участников открытия новой парламентской сессии.

Нурлан Нигматулин родился 31 августа 1962 года в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт, является доктором политических наук.

Председателем мажилиса был назначен дважды. Первый раз возглавлял палату с 20 января 2012 года по 3 апреля 2014 года. 22 июня 2016 года вернулся в парламент после работы в администрации президента.

Имеет ордена "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", "Құрмет" и "Барыс" II степени.

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