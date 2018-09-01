МСБ должен стать в экономике Казахстана главным работодателем - Президент

По мнению Главы государства большой импульс развитию предпринимательства может дать сфера туризма.

Доля малого и среднего бизнеса в Казахстане должны составить 50% к 2050-му году. Об этом сегодня на открытии 4-й парламентской сессии 6-го созыва сказал президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Основа сильной экономики - прежде всего МСБ. Стратегические цели – довести его долю в экономики до 2050 года до 50%. Сегодня в этом сегменте работает уже более 1 млн субъектов и занято более 30% активного населения страны. В перспективе МСБ должен стать в экономике главным работодателем», - сказал он.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что в мае 2018 года текущего года им был публично подписан пакет масштабных поправок по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности.

«Но нужно двигаться дальше. Для дальнейшего развития бизнес среды правительством будет внесен новый пакет законодательных изменений», - добавил президент.

По его мнению, большой импульс развитию предпринимательства может дать сфера туризма.

«Правительству поручено разработать государственную программу развития туризма до 2023 года. Я сам в этом году как вы видели объездил несколько пунктов нашего возможного туризма в РК. Они абсолютно реальные. Нам нужно работать и вкладывать, особенно в инфраструктуру туризма. Бизнес готов прийти туда. Только нужно довести до конца эту программу развития туризма, и подкрепить ее на законодательном уровне финансовой базой», - сообщил Назарбаев.

Согласно его поручению, изменения законодательства по вопросам туристской деятельности депутатам нужно будет рассмотреть до конца текущего года.

«Кроме того, в парламенте находится важный законопроект по вопросам госзакупок и закупок квазигосударственного сектора. Он направлен на упрощение процесса закупок, а с другой стороны, на повышение их эффективности. Принятие законопроекта позволит снизить коррупционные риски, высвободит средства на реализацию приоритетных задач, улучит в целом бизнес-климат», - продолжил глава государства.

Он также поручил парламенту рассмотреть вопрос дальнейшей гуманизации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности. Он отметил, что законотворцам следует найти оптимальный баланс между стимулом и наказанием. По его мнению, законодательство в административных правонарушениях «должно быть стабильным при этом нужно неукоснительно соблюдать принцип соразмерности ответственности и характера правонарушения».

«Мы не мало говорим на эту тему и на прошлой сессии и раньше и занимались этими вопросами и правительство, и аппарат Президента. Но до конца этот вопрос решить не удается. Жалобы со стороны граждан на неполное верховенство наших законов и отношение правоохранительных органов с нашими гражданами остается желать лучшего и нам надо еще работать над этим. Правительством в этом году будет внесен законопроект, направленный на решение этих задач», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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