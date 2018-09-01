Глава государства рассказал о Шымкенте и Туркестанской области
В июне текущего года Шымкенту придан статус города республиканского значения, образована новая Туркестанская область.
Фото : otyrar.kz1 сентября 2018, 12:22
Глава государства рассказал о Шымкенте и Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
В июне текущего года Шымкенту придан статус города республиканского значения, образована новая Туркестанская область.
"Создание нового областного центра в сакральном городе Туркестан является символом возрождения исторического значения края в качестве самостоятельного административного центра. Правительству и министерствам необходимо уделить должное внимание строительству, становлению областного центра. Казахстанскому бизнесу надо тоже принять участие в этой работе. Я думаю, всем нам. Я тоже собираюсь там быть, вместе с нашими руководителями разобраться. Я уверен, что в скором времени мы получим развитый новый областной центр и новую точку роста нашей экономики и бизнеса", - сказал Назарбаев.
Президент отметил, что в ближайшее время на рассмотрение парламента будут внесены законопроекты, которые позволят обеспечить полноценную работу преобразованных административно-территориальных новых единиц. Они потребуют оперативной проработки, принятия конкретных мер, переселение областного центра из города Шымкент в Туркестан.
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