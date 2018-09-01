1 сентября в Жамбылской области впервые открыли свои двери 9 новых школ

Таким образом с начала нового учебного года решена проблема трех школ работающих в три смены и трех школ находящиеся в аварийном состояний.

Жители нового микрорайона «Байтерек» областного центра, долго ждали открытие школы – лицея №3. До этого дня байтерековские детишки ездили обучаться в другие школы города. С первого дня нового учебного года приступила к работе школа – лицей на 1200 учащихся, сообщает Zakon.kz.

Объект возводился главным подрядчиком ТОО «Таразкурылыс Инвест» по государственной программе «Нурлыжол». Материально-техническая база школы оснащена современным учебным оборудованием.

Также дополнительное здание на 300 мест на территории гимназии №24 даст возможность решить проблему нехватки мест в данном учебном заведений. В здании с общей площадью 1920 квадратных метров расположились 42 классных комплексов. Здесь созданы все условия для качественного образования и всестороннего развития учащихся.

В окраине города в массиве «Шолдала» открылась средняя школа №59. Жителями неоднократно поднимался вопрос местной школы. Здание на 900 мест было построено по государственной программе «Нурлыжол».

В Кордайском районе в день знаний начали свою деятельность 2 новые школы. Основная школа №33 на 50 учащихся в ауле Соганды и такая же школа №40 на 50 учащихся в ауле Коктобе. Надо отметить, что обе школы построены по финансированию из областного бюджета.



В этот день ученики и родители аула Тескентоган Меркенского района были в хорошем расположений духа. Причиной этому послужило открытие новой школы №23. Построенная по государственной программе «Нурлыжол» школа укомплектована на 150 учащихся.

В Байзакском районе, население которого увеличивается с каждым годом, в ауле Байзак открылась школа-лицей №4. Объект предназначенный на 300 мест был финансирован из национального фонда.

Следующий объект приступивший к своей деятельности с начала нового учебного года - средняя школа №17 имени Ы.Алтынсарина в ауле Кызыларык Жуалынского района. Школа рассчитана на 150 учащихся. Стоимость объекта финансированного из областного бюджета составляет 477,5 миллионов тенге.

В ауле Каскабулак Таласского района 1 сентября отметили с особым праздничным настроем. Так как каскабулаковские ученики новый учебный год начнут в новой школе. Строительство школы на 120 учащихся финансировалось из областного бюджета.

Таким образом, жамбылцы начинают новый учебный год с позитивными новостями в сфере образования.

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