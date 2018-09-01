Нурсултан Назарбаев посетил новую школу, подаренную катарцами Астане

Учебное заведение рассчитано на 1200 ученических мест, имеет 48 учебных кабинетов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в День знаний посетил новую столичную школу-лицей № 85, передает МИА «Казинформ».

Отметим, что новая школа была построена при поддержке Фонда развития Государства Катар в рамках развития международного сотрудничества Казахстана и арабского государства.

Учебное заведение рассчитано на 1200 ученических мест, имеет 48 учебных кабинетов. Обучение будут вестись на государственном и русском языках. Направление - естественно-математическое. Школа будет работать в две смены.

Обучение в школе-лицее № 85 будет проходить с использованием инновационных технологий, отвечающих требованиям государственного стандарта образования.

«В целях воспитания гармоничной глобальной личности предполагается ведение языковой, инклюзивной политики, политики поступления в школу, политики академической честности и оценивания», - рассказали в пресс-службе акимата Астаны.

Лицейский компонент направлен на расширение знаний учащихся в области естественно-математических наук. Отметим, что в школе будут преподавать такие предметы, как математика и развитие мышления, шахматы, робототехника, STEM, среда программирования «Scratch». В 5-9 классах школьники будут изучать восточные языки, предметы на английском языке (химия, биология, физика, информатика). В 10-11 классах внедрены такие предметы, как основы бизнеса, драма, дизайн мышления, курсы профессионального обучения.

Напомним, в новом 2018-2019 учебном году почти 160 тыс школьников сели за парты 105 школ (из которых 85 - государственные, 1 - вечерняя, 15 - частных и 4 школы республиканского значения). Для 18 тыс детей 1 сентября звонок на урок прозвучал впервые. Тема первого урока столичных школ посвящена 20-летию Астаны.

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