Глава государства поздравил казахстанцев с Днём знаний

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость совершенствования учебного процесса. По его словам, учёба должна быть приближена к практике.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил школьников и учителей с Днём знаний и напомнил преподавателям об их задачах, передает МИА «Казинформ».

Во время посещения новой школы-лицея №85 в Астане, Президент напомнил, что сегодня в Казахстане в 7 тысячах школ начинают учиться три миллиона учащихся, из них только в первый класс пойдут 350 тысяч.

«Только у нас в Астане 18 тысяч детей впервые перешагнут порог школы. Поэтому вопросам образования придается большое значение. Дальше будет ещё больше», - отметил Глава государства.

По его словам, в настоящее время в Казахстане строятся 183 школы, 23 - вводятся к первому сентября.

«Смотрите, какое огромное количество, но все равно ещё есть, к сожалению, трёхсменные. То есть нам надо продолжать эту работу за счёт государства, за счёт государственно-частного партнерства», - отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость совершенствования учебного процесса. По его словам, учёба должна быть приближена к практике.

«Учащиеся должны уметь использовать полученные знания на деле. Вот это и есть поворот к новому учебному процессу. В связи с этим перед учителями ставятся очень серьёзные задачи, то есть приспособить детей к практическому осуществлению полученных знаний. Кто освоил и подтвердил квалификацию, тогда учителям повышается зарплата соответственно от 30 до 50%», - сказал Президент.

Глава государства заверил, что этот процесс улучшения образования и совершенствование учителей будет продолжен.

«Я поздравляю всех с сегодняшним днем. Ещё раз и детей, и родителей. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия в каждой семье», - поздравил Президент.

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