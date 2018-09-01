В новом учебном году в Туркестанской области открыли 28 школ

В трехэтажном здании имеется 24 учебных кабинетов, лабораторные по химии, физики и биологии, также мультимедийные, лингофонные, компьютерные классы. В школе есть своя библиотека и читальный зал.

Сегодня в Ордабасинском районе Туркестанской области сдана в эксплуатацию средняя школа "Достық" на 600 мест, сообщает Zakon.kz.

На торжественном открытии принял участие аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев и поздравил всех учителей и родителей с радостным событием.

- В этом году на строительства 83 образовательных учреждений было выделено 16,0 млрд.тенге. 40 объектов будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. А, 1 сентября свои двери для учащихся откроет 28 новых школ. Также, с сентября месяца увеличится заработная плата 4200 педагогов на 30-50%, в зависимости от педагогического стажа, которые прошли национальное квалификационное тестирование. Для этих целей с областного бюджета было выделено 1 млрд. 67 млн.тенге. В этом году педагоги Туркестанской области впервые получат путёвки в Московский государственный университет имени М. Ломоносова. Для них с областного бюджета предусмотрен бесплатный грант на 20 мест по трем специальностям магистратуры. На сегодняшний день в населённом пункте Шубарсу возросло численность населения в 35 тысяч человек. В этой связи увеличивается и количество образовательных учреждений. С момента обретения Независимости страны за 27 лет по Ордабасинскому району было построено 28 новых школ, 5 из них находятся в Шубарсу. В общей сложности, сегодня в Ордабасы открылись 3 новых школ. В скором времени полностью разрешится вопрос и трехсменных школ, - сказал аким области.

Конкурсная цена строительства школы составило 831745 тысяч тенге. Для этого средства были выделены из национального фонда, с республиканского и местного бюджета. Общая площадь построенных за один год объектов составляет - 6949,6 квадратных метров. Здесь обучается 1180 детей. Преподают 120 учителей. В трехэтажном здании имеется 24 учебных кабинетов, лабораторные по химии, физики и биологии, также мультимедийные, лингофонные, компьютерные классы. В школе есть своя библиотека и читальный зал.

Кроме того, в новом учебном году закончилось строительства 200 местных школ и в населённом пункте Береке и в селе Теспе. Также сданы в эксплуатацию образовательные учреждения на 150 мест в сельских округах Саркырама, Туйетас, Байдибек ата и Туракты Байдибекского района. В Сарыагашском районе открылось 7 новых школ, также в Мактарале 4 учебных заведения. А, в Толебийском и Сайрамском районах, городах Арыс и Туркестан сдали в эксплуатацию 2 школы на 300 и 600 мест. Торжественное событие состоялось и в Казыгуртском и Жетысайском районах. Здесь также свои двери для учащихся открыли по одной новой школе.

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